Pöttmes

vor 33 Min.

In Pöttmes gibt es Geschenke vom Weihnachtwichtel und viel mehr

Plus "Alles selbst gemacht" lautet das diesjährige Motto beim Nikolausmarkt auf dem Pöttmeser Marktplatz. Neben fairen Produkten gab es viel Weihnachtliches zum Kauf.

Von Inge von Wenczowski Artikel anhören Shape

Trotz des ungemütlichen Wetters sind viele Besucherinnen und Besucher am zweiten Adventswochenende zum Nikolausmarkt nach Pöttmes gekommen. Dort war so einiges geboten: Vereine, Handwerker und Künstler aus der Region boten ihre Waren an und luden die Gäste zum Stöbern ein. So konnte der eine oder andere noch ein kleines Geschenk, oder eine weihnachtliche Dekoration für zu Hause ergattern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen