In Pöttmes ist ein Nachfolger für den Ochsnwirt gefunden

Pöttmes

18:00 Uhr

Die bayrischen Schmankerl sind Geschichte: Beim früheren Ochsnwirt in Pöttmes soll bald italienisches Flair herrschen.

Plus Der Ochsnwirt in Pöttmes ist Geschichte. Doch der "Da Vinci"-Besitzer übernimmt die Traditionsgaststätte. Vor der Eröffnung ist noch einiges zu tun.

Von Inge von Wenczowski

Seit dem Jahresende ist der Ochsnwirt in Pöttmes Geschichte. Viele bedauerten das Aus der Traditionsgaststätte und hofften, dass sich Nachfolger finden werden. Gerüchte kursierten im Markt schon länger, jetzt ist es offiziell bestätigt: Die bisherigen Pächter des Restaurants „Da Vinci“ am Galgenfeld haben den Ochsnwirt in der Augsburger Straße gekauft und werden ihre Wirkungsstätte dorthin verlegen.

