In Pöttmes kommt jetzt doch eine weitere Krippengruppe

Für eine Kinderkrippengruppe muss die Marktgemeinde Pöttmes einen Nachtragshaushalt erstellen. Dabei geht es vor allem um den Stellenplan.

In Pöttmes soll jetzt doch eine weitere Kinderkrippengruppe eingerichtet werden. Auf der Tagesordnung der nächsten Marktgemeinderatssitzung, die am Donnerstag, 15. Juni, stattfindet, steht in diesem Zusammenhang ein Nachtragshaushalt: Wegen der Einrichtung einer Kinderkrippengruppe muss der Stellenplan geändert werden.

Der Marktgemeinderat hatte im April nach kontroverser Diskussion beschlossen, für das kommende Kindergartenjahr, das im September beginnt, keine weitere Krippengruppe einzurichten. Stattdessen sollten 15 Kinder auf die Warteliste gesetzt werden. Begründet wurde das damals vor allem mit den Personalkosten. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde sei nicht gegeben, hieß es damals. Einige Eltern haben bereits angekündigt, zu klagen. Nun soll es offenbar doch eine weitere Gruppe geben.

Die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe einer Gemeinde

Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts Aichach-Friedberg, bestätigt auf Anfrage, dass es Gespräche zwischen dem Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz und der Kommunalaufsicht am Landratsamt gegeben hat. Wie Müller sagt, ist die Kinderbetreuung eine Pflichtaufgabe einer Gemeinde. Solange eine Gemeinde freiwillige Leistungen finanziert, gilt ihre finanzielle Leistungsfähigkeit als gegeben. Mit der mangelnden finanziellen Leistungsfähigkeit hatte die Marktgemeinde ihre Entscheidung gegen eine weitere Krippengruppe begründet.

In der Sitzung am Donnerstag geht es im Marktgemeinderat außerdem um Lehm-, Kies- und Sandabbau, einschließlich Rekultivierung, bei Pöttmes sowie um Kies- und Sandabbau mit Erdauffüllung auf einem anderen Grundstück in der Gemarkung Pöttmes. An der Staatsstraße 2035 soll die Geh- und Radwegbrücke ins Westend in Pöttmes saniert werden. Ein weiteres Thema ist die Besetzung der Verbandsversammlung für den Zweckverband zur Wasserversorgung der Thierhauptener Gruppe. Weitere Themen sind zwei Beitritte zum Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte und eine Stellungnahme zum Bebauungsplan der Nachbargemeinde Inchenhofen für einen Dirtpark am Lochfeld.

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 19 Uhr im Kultursaal im Rathaus Pöttmes. (bac, mit nsi)