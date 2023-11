In Pöttmes wächst eine Streuobstwiese: Bürger können sich beteiligen

Nahe dem Pöttmeser Schulsportgelände wächst eine neue Streuobstwiese. Der Gemeinderat machte mit neun Bäumen den Anfang. Doch dabei soll es nicht bleiben.

In Pöttmes gibt es eine neue Streuobstwiese. Der Marktgemeinderat hat sie auf einer gemeindeeigenen Fläche südlich des Schulsportgeländes in Pöttmes angelegt.

Das Projekt wird durch den Streuobstpakt der Bayerischen Staatsregierung gefördert. Bei bestem Wetter legten die Ratsmitglieder die Streuobstwiese mit neun neuen Obstbäumen an, unterstützt von Mitarbeitern des Bauhofes. Verwaltungsmitarbeiterin Monika Lang und Ernst Haile, Umweltreferent des Markt Pöttmes, hatten die Aktion organisiert.

Bevölkerung kann ebenfalls geförderte Obstbäume pflanzen

Ziel sei es, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger an diesem Projekt beteiligen und ebenfalls einen geförderten Obstbaum pflanzen - ganz gleich, ob dieser dann auf öffentlichem oder privatem Grund steht, so Bürgermeister Mirko Ketz. Er sprach einer Mitteilung zufolge von einem Pilotprojekt.

Neun Bäume pflanzten die Mitglieder des Pöttmeser Marktgemeinderats auf der neuen Streuobstwiese. Das Bild zeigt (von links) Anton Neukäufer, Jürgen Mayer, Dritten Bürgermeister Hubert Golde, Dominik Fischer und Georg Lohner. Foto: Mirko Ketz

Streuobstwiesen zählen zu den artenreichsten heimischen Lebensräumen. Fachleuten zufolge finden hier bis zu 5000 Tier- und Pflanzenarten ihr Zuhause. Unter ihnen sind zum Beispiel der Steinkauz oder Wiedehopf, ebenso wie unzählige weitere Vögel, Kleintiere und Insekten sowie eine Fülle an landschaftstypischen Gräsern und Wildblumen, sogar Orchideen. Streuobstbäume gelten aber nicht nur für die Artenvielfalt als wertvoll. Mit über 2000 Obstsorten bewahrten sie auch einen Schatz voller geschmacklicher und gesunder Vielfalt, heißt es in der Mitteilung weiter. Produkte, die aus den ökologischen Früchten entstünden, seien besondere Kostbarkeiten.

Interessenten für geförderten Streuobstbaum wenden sich an Gemeinde

Bei der Aktion in Pöttmes wurde übrigens auch ein Birnbaum der Sorte "Gute Luise" eingepflanzt. Diese stammt ursprünglich aus Avranches in Frankreich und damit aus demselben Bezirk wie die Pöttmeser Partnerstadt La Haye-Pesnel.

Wer Interesse an einem geförderten Streuobstbaum hat, kann sich per Mail an die Rathausverwaltung wenden unter lang.monika@vg-poettmes.de. (AZ)