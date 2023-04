In Pöttmes wächst jetzt ein Helmut-Schenke-Baum

Zu Ehren von Helmut Schenke wird in Pöttmes ein Apfelbäumchen gepflanzt. Damit wird sein Engagement für Mensch, Tier und Umwelt gewürdigt. Eine Bank soll folgen.

Ein Baum wurde zu Ehren von Helmut Schenke in Pöttmes gepflanzt. Die Idee zu dieser Aktion hatte Angela Rieblinger vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg. Als geeigneten Ort wurde der Wiesenbereich am Pöttmeser Busbahnhof in der Schrobenhausener Straße ausgewählt.

Helmut Schenke lebt seit 1967 in Pöttmes und widmet sich seither unablässig dem Wohl von Mensch, Tier und Umwelt. Egal, ob ein Storch aufgepäppelt werden musste, oder eine Mülldeponie auf dem Gumppenberg zu verhindern war - Schenke und seine Frau Ute waren sofort zur Stelle. Sein Interesse für den Umweltschutz wurde aber bereits viel früher geweckt, als er 1954 auf einen Aufruf des Vogelschutzbundes in seinem damaligen Wohnort Stuttgart reagierte - wenn auch als Einziger, was ihn aus heutiger Sicht sehr verwundert.

Pöttmeser wurde mehrfach ausgezeichnet

Sein langjähriger Einsatz brachte dem inzwischen 90-Jährigen einige Auszeichnungen ein: Unter anderem zeichnete ihn unsere Redaktion 2017 mit der Silberdistel aus, einem Preis für besonderes ehrenamtliches Engagement. 2022 wurde er mit der Bürgermedaille in Gold des Marktes Pöttmes für seinen unermüdlichen jahrzehntelangen Einsatz geehrt.

Nun wurde für den passionierten Tier- und Umweltschützer zur Würdigung seines Schaffens ein Apfelbaum gepflanzt. Angela Rieblinger, die Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes Aichach-Friedberg, sah darin eine gute Gelegenheit, ihm zu danken: "Helmut Schenke hat uns stets sehr gut unterstützt und deshalb pflanzen wir heute einen Helmut-Schenke-Baum“, sagte sie. Genau genommen sei es ein Apfelbaum der Sorte "Hügelsharter Gravensteiner“, eine sehr alte, regionale Sorte. Gestiftet wurde dieser vom Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg, der Marktgemeinde Pöttmes und der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Aichach-Friedberg.

Trotz des ungemütlich nassen Wetters kamen einige Gratulanten zur Pflanzung eines Baumes für Helmut Schenke. Foto: Inge von Wenczowski



Schenke betonte, wie sehr er sich freue, einen Beitrag dazu, die Menschen und auch die Politik für das Thema Umwelt zu sensibilisieren, geleistet zu haben. In seinen Augen sei es sehr begrüßenswert, dass sich in der heutigen Zeit deutlich mehr - auch junge Leute - für den Schutz von Natur und Umwelt interessieren und einsetzen. "Es ist herrlich zu erleben, wie das alles weiterwächst“, meinte er. Besonders positiv betrachtet Schenke, dass die Gemeinde Pöttmes stark in den Landschaftspflegeverband eingebunden ist, und so Vorreiter für andere Gemeinden sein kann.

Die Tafel zur Widmung an Helmut Schenke. Foto: Inge von Wenczowski

Auch der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz bedankte sich bei Schenke für seinen großen Einsatz, den er trotz einiger Widerstände zielstrebig fortgeführt habe. Er fügte hinzu: "Ihr Handeln muss uns allen Ansporn und Vorbild sein“. Mit dem nun gepflanzten Baum habe jeder diesen Ansporn immer vor Augen, ergänzte Ketz.

Beim Einpflanzen legt Schenke selbst Hand an

Helmut Schenke ließ es sich im Anschluss an die Reden nicht nehmen, beim Einpflanzen des Baumes selbst Hand anzulegen. Fachmännisch hantierte er mit dem Spaten und sorgte gemeinsam mit seinen Mitstreitern für einen sicheren Stand des Apfelbäumchens. Zu einem späteren Zeitpunkt soll noch eine Bank installiert werden, die zum Verweilen unter dem Bäumchen einlädt.