In Pöttmes wird das Bezahlen von Kita-Gebühren künftig einfacher

Der Geburtstag eines Kindes ist in Pöttmes bislang ausschlaggebend für die Berechnung der Kita-Gebühren. Der Aufwand ist hoch. Künftig geht's einfacher.

Es wird künftig einfacher, die Gebühren für die Kinderbetreuung der Tagesstätten in der Marktgemeinde Pöttmes zu berechnen und zu bezahlen. Dafür sorgte nun der Marktgemeinderat.

Um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und die Preiserhebung in den Kindertageseinrichtungen für Personal und Eltern übersichtlicher zu gestalten, hat das Gremium eine Änderungssatzung über die Erhebung der Gebühren beschlossen. Diese tritt ab dem 1. September in Kraft.

Krippenkinder kosten auch in Pöttmes mehr Geld

Derzeit ist für die Erhebung der Gebühren das Alter des betreuten Kindes ausschlaggebend. Dabei zählen Kinder bis drei Jahre als Krippen-, danach als Kindergartenkind. Das führt zu einem erheblichen Aufwand. Denn zur genauen Abrechnung muss monatlich das Alter des Kindes überprüft und der Beitragssatz eventuell angepasst werden. Die Eltern der Krippenkinder müssen aufgrund des größeren Betreuungsbedarfes höhere Gebühren bezahlen.

Die neue Regelung sieht nun vor, dass es ab September nur noch die Einteilung in Krippen- und Kindergartenkinder geben wird – jeweils gültig für das laufende Jahr. Dies trägt dazu bei, die Kosten für Eltern übersichtlicher zu halten. Etwaige Minder- oder Mehreinnahmen gleichen sich im Haushalt aus. Zudem wurde verfügt, dass das Frühstücksgeld in Höhe von zwölf Euro in den Elternbeitrag für Krippenkinder mit einfließt.

Bürgermeister Mirko Ketz fasste es so zusammen: "Das ist eine Vereinfachung für alle, denn man weiß einfach, Kinderkrippe kostet so viel, Kindergarten so viel."

