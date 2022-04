In Pöttmes wird heuer ein Schlossfest mit Maiandacht gefeiert

Plus In Pöttmes soll 2022 ein Schlossfest gefeiert werden. Die Einnahmen kommen der Sanierung der Westfassade der Pfarrkirche zugute. Wie das Fest ablaufen soll.

In Pöttmes wird in diesem Jahr wieder ein Schlossfest gefeiert - zum zweiten Mal und nach elf Jahren Pause. Auch eine Maiandacht und ein bayerisches Rahmenprogramm soll es geben.