Interessierte können Kunst mit Bezug zu Pöttmes entdecken

Plus Im Rathaus präsentieren vier Künstlerinnen und Künstler ihre Werke. Ihre Arbeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Das macht die Schau besonders reizvoll.

Ein paar ganz besondere Stücke können Interessierte derzeit bei einer Ausstellung von vier Künstlerinnen und Künstlern im Rathaus Pöttmes besichtigen. Diese wurde im Beisein überraschend vieler Gäste feierlich eröffnet und läuft noch bis zum 28. Juli 2023. Die vier ausstellenden Künstler sind in Pöttmes keine Unbekannten: Antje Sträter, Roland Fürstenhöfer, Bernd Thomas Zimmermann und Ludwiga von Herman sind seit Langem in und um Pöttmes künstlerisch aktiv.

Bestens organisiert hat die Ausstellung Kulturreferentin Ludwiga Baronin von Herman, die selbst eigene Stücke präsentiert – wenn auch laut ihrer Aussage nur nach einigem Zögern und gutem Zureden.