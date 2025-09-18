Icon Menü
Pöttmes: Jürgen Mayer folgt auf Thomas Huber beim Bürgerblock

Pöttmes

Jürgen Mayer folgt auf Thomas Huber beim Bürgerblock

Nach 34 Jahren gibt Thomas Huber sein Amt als Vorsitzender ab.
Von Jürgen Mayer
    • |
    • |
    • |
    Der Vorstand des Bürgerblocks: (oben von links) Magnus Hammerl, Beisitzer, Dominik Fischer, 2. Schriftführer, Stefan Heier, 1. Schriftführer, Thomas Golling, 1. Kassier, (vorne) Bettina Schindele, 2. Kassier, Manfred Graser, 2. Vorstand, Jürgen Mayer, 1. Vorstand, Sabine Graser, Beisitzerin.
    Der Vorstand des Bürgerblocks: (oben von links) Magnus Hammerl, Beisitzer, Dominik Fischer, 2. Schriftführer, Stefan Heier, 1. Schriftführer, Thomas Golling, 1. Kassier, (vorne) Bettina Schindele, 2. Kassier, Manfred Graser, 2. Vorstand, Jürgen Mayer, 1. Vorstand, Sabine Graser, Beisitzerin. Foto: Katharina Fischer

    Seit 1991 war Thomas Huber Vorstand des Bürgerblocks Pöttmes. Im Rahmen der Mitgliederversammlung standen Neuwahlen des Vorstands an, bei denen ein neuer erster Vorsitzender gewählt wurde, da Thomas Huber nach 34 Jahren sein Amt abgab und sich aus dem Vorstand verabschiedete. Als neuer Vorsitzender wurde Jürgen Mayer gewählt, der nun auf Thomas Huber folgt. Zweiter Vorsitzender bleibt Manfred Graser. Das Team vervollständigen Thomas Golling als erster Kassier, Bettina Schindele als zweite Kassierin sowie Stefan Heier als erster und Dominik Fischer als zweiter Schriftführer. Zudem gehören dem erweiterten Vorstand noch zwei Beisitzer, Sabine Graser und Magnus Hammerl, an. Der neue Vorstand bedankte sich mit einem Geschenkkorb bei Thomas Huber für sein langjähriges Engagement für den Bürgerblock. Mit dem neuen Vorstandsteam geht der Bürgerblock Pöttmes nun in die Vorbereitungen des Kommunalwahlkampfs für 2026.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

