Jürgen Mayer folgt auf Thomas Huber beim Bürgerblock

Seit 1991 war Thomas Huber Vorstand des Bürgerblocks Pöttmes. Im Rahmen der Mitgliederversammlung standen Neuwahlen des Vorstands an, bei denen ein neuer erster Vorsitzender gewählt wurde, da Thomas Huber nach 34 Jahren sein Amt abgab und sich aus dem Vorstand verabschiedete. Als neuer Vorsitzender wurde Jürgen Mayer gewählt, der nun auf Thomas Huber folgt. Zweiter Vorsitzender bleibt Manfred Graser. Das Team vervollständigen Thomas Golling als erster Kassier, Bettina Schindele als zweite Kassierin sowie Stefan Heier als erster und Dominik Fischer als zweiter Schriftführer. Zudem gehören dem erweiterten Vorstand noch zwei Beisitzer, Sabine Graser und Magnus Hammerl, an. Der neue Vorstand bedankte sich mit einem Geschenkkorb bei Thomas Huber für sein langjähriges Engagement für den Bürgerblock. Mit dem neuen Vorstandsteam geht der Bürgerblock Pöttmes nun in die Vorbereitungen des Kommunalwahlkampfs für 2026.

