Jugendliche und die große Frage: Was will ich werden?

Zur Orientierung bietet die Grund- und Mittelschule Pöttmes einen Berufsinformationsabend an. 25 Firmen sind vertreten. Was die Unternehmen davon haben.

Welche Ausbildungsberufe gibt es? Was will ich werden? Und wo kann ich meine Fähigkeiten sinnvoll einbringen? Auf diese und weitere Fragen erhielten rund 90 Jugendliche beim Berufsinformationsabend an der Grund- und Mittelschule Pöttmes wertvolle Antworten.



Die Veranstaltung, die laut einer Mitteilung unter dem Motto "Karriere mit Ausbildung“ stand, ermöglichte den Betrieben und potenziellen Auszubildenden ein gegenseitiges Kennenlernen. In 30-minütigen Kurzvorträgen und an Infoständen der Unternehmen konnten sich die Jugendlichen der siebten bis zehnten Klassen des Mittelschulverbunds Pöttmes, Aindling und Hollenbach sowie der Wirtschaftsschule Pöttmes mit ihren Eltern über Ausbildungsberufe und Praktika informieren. Anschließend konnten sie unverbindlich Fragen stellen. Umgekehrt konnten auch die Firmen erste Kontakte knüpfen und potenzielle Bewerber und Bewerberinnen akquirieren.

Die Veranstalter wollen die Jugendlichen zu ihrem Traumjob führen

"Den jungen Menschen eine Türe in die Berufswelt öffnen und möglichst viele regionale Ausbildungsbetriebe vorstellen – das sind die Ziele, die wir mit dieser Veranstaltung verfolgt haben." Das machte Aline Pachaly klar, Pädagogin an der Mittelschule Pöttmes und Mitarbeiterin der KJF Kinder- und Jugendhilfe Wittelsbacher Land, die zur KJF der Diözese Augsburg gehört. Sie hatte die Veranstaltung mit Arnold Nachtrub, ebenfalls KJF-Mitarbeiter und Pädagoge an der Mittelschule Aindling, sowie Sandra Kratz, Pädagogin an der Mittelschule Hollenbach, organisiert. Im Rahmen der Sozialpädagogischen Begleitung fördern sie die Jugendlichen der drei Mittelschulen auf dem Weg von der Schule in den Beruf – mit dem Ziel, die jungen Menschen zu ihrem Traumjob zu führen.

Die Resonanz auf die Pöttmeser Berufsinfo ist positiv

Die teilnehmenden Ausbildungsbetriebe zeigten die Vielfältigkeit der Berufswelt auf. 25 Unternehmen der Region stellten sich und ihre Ausbildungsplätze vor, darunter Unternehmen wie Kuka, Man Diesel & Turbo, Segmüller GmbH und Julius Zorn (Juzo). Auch die Partnerunternehmen der drei Schulen Faurecia, Haimer und Treffler Maschinenbau waren vor Ort.

Deren Repräsentanten standen den Jugendlichen für Fragen zur Verfügung und gewährten Einblicke in die Tätigkeiten der verschiedenen Berufe. Dabei konnten bereits erste Absprachen für einen Praktikumsplatz oder sogar für eine Lehrstelle getroffen werden. "Die hohe Besucheranzahl zeigte uns, wie groß das Interesse für ein solches Event ist. Und auch das Feedback der Schülerinnen und Schüler sowie der Firmen war durchweg positiv“, freute sich Aline Pachaly. (AZ)