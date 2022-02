Pöttmes

Jungrind flüchtet in Pöttmes vor Schlachter: Polizei muss helfen

Weil in Pöttmes ein Jungrind vor dem Schlachter Reißaus genommen hatte, kam es zum Polizeieinsatz. Die Beamten erlegten das Tier.

Ein Jungrind sollte am Montagmorgen in Pöttmes geschlachtet werden. Doch das Tier nimmt auf dem Areal des Metzgereibetriebes Reißaus und sorgt so für einen Polizeieinsatz.

Ein Jungrind hat am frühen Montagmorgen für einen Polizeieinsatz in Pöttmes gesorgt. Das Tier war dort zur Schlachtung angeliefert worden. Wie die Polizei mitteilte, rannte es bei der Verladung in Richtung der nördlich gelegenen Mooswiesen davon. Gegen 8.15 Uhr ging schließlich bei der Polizei die Mitteilung über das ausgerissene Jungrind auf dem Areal des Metzgereibetriebes an der Staatsstraße 2049 ein. Das aggressive Tier ließ sich trotz mehrfacher Versuche ohne Hilfe der Beamten nicht mehr einfangen. Polizei erlegt am Montagmorgen ausgerissenes Jungrind in Pöttmes Da nach Polizeiangaben die Gefahr bestand, dass das etwa 200 Kilogramm schwere Jungrind in Wohngebiete oder auf die Staatsstraße 2049 läuft, erlegten es die Beamten im bewaldeten Bereich "Moosbühl". Unmittelbar danach erfolgte die erneute Anlieferung zur nahegelegenen Metzgerei. (nsi)

