Kabarettistisch-musikalischer Abend vor 80 Besuchern in Pöttmes

Plus Musikkabarettist Franz Breitsameter aus Pöttmes und Buchautor Alex Langenmaier aus Schrobenhausen sorgen bei ihrem Heimspiel im Pöttmeser Kultursaal für Erheiterung.

Ein Heimspiel hatten Franz Breitsameter und Alex Langenmaier im Kultursaal im Pöttmeser Rathaus. Der Musikkabarettist aus Pöttmes und der Buchautor aus Schrobenhausen veranstalteten am Freitag einen gemeinsamen Abend. Rund 80 Besucherinnen und Besucher kamen. Langenmaier trug einige Kapitel aus seinem Erstlingswerk "Heldenschlussverkauf" vor. Breitsameter trug - mal an der Gitarre, mal an der Trompete - Eigenkompositionen vor.

Wie kam diese "Paarung" zustande? Alex Langenmaier ist auch Bassist in der Metal-Formation "Lobster Club". Diese nahm im Herbst an einem "Open Stage" im Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach teil. Auch Franz Breitsameter hatte dabei einen Auftritt. Angesprochen, ob er eine Lesung musikalisch begleiten würde, sagt er zu. Da die Premiere im Canada im Januar gut lief, entschlossen sich die beiden spontan zu einer weiteren Lesung in Pöttmes. Breitsameter erzählte: "Von der Idee bis zum Druck der ersten Eintrittskarte verging nur eine Woche." Sein Lob galt Kristina Märtl, der Leiterin der Marktbücherei. Sie hatte die Veranstaltung organisiert.

Musikkabarettist arbeitet im Hauptberuf als Lehrer an der Edith-Stein-Schule

Langenmaier hatte das Buch während seiner Elternzeit geschrieben und im Herbst 2022 im Volk Verlag München veröffentlicht. Derzeit arbeitet er an seinem zweiten Werk. Breitsameter, ein gebürtiger Radersdorfer, ist ebenfalls noch nicht lange als Musikkabarettist unterwegs. In seinem Hauptberuf arbeitet er als Lehrer an der Edith-Stein-Schule in Aichach. 2020 begann er, etwas mehr aus seinem Hobby zu machen: Er lud erste Videos im Internetportal YouTube hoch und gab einige Konzerte. 20 bis 25 Konzerte will er neben seinem Beruf im Jahr spielen.

Für den Abend in Pöttmes hatte Breitsameter spezielle Stücke mit teils selbst komponierten Melodien und Texten ausgesucht. Langenmaier las ein paar Kapitel aus seinem Buch vor. Einige Figuren aus dem Buch, vor allem den "Rentier-Xaver", trug Breitsameter vor. Das Publikum musste dabei lauthals lachen. Breitsameter hatte allerdings mit ein paar technischen Problemen zu kämpfen: So fiel unter anderem ein Lautsprecher aus und musste kurzfristig ersetzt werden.

Buch "Heldenschlussverkauf" erzählt aus dem Studentenleben von Tom

Langenmaier stieg in das Kapitel "Wendekreis" in der skurrilen Geschichte um den "Helden" Tom ein. Es erzählt von seinem Leben als Student in einer kleinen Bude in Freimann und seinem Job hinter der Theke einer Kneipe. Dort lernt Tom seine späteren besten Freunde kennen, die regelmäßig mit ihrer Punk-Band in der Kneipe auftreten. Unter anderem mit einem Song über "Querdenker, Querlenker und Querschenker" schloss Breitsameter musikalisch das erste Kapitel ab.

Vor dem zweiten Kapitel begann er mit dem Stück "Die Maschine". In diesem Kapitel steht die Begegnung nach einer durchzechten Nacht mit dem aufdringlichen, allwissenden, immer neugierigen Nachbarn Xaver - wegen seines Pullis Rentier-Xaver genannt - im Vordergrund. Breitsameter beendete das Kapitel mit den Liedern "Was braucht ma auf einem Bauerndorf?" und dem Premierensong "Vanillekipferl".

Publikum in Pöttmes fordert eine Zugabe

Im letzten vorgetragenen Kapitel trafen noch einmal unterschiedliche Charaktere aufeinander. Langenmaier und Breitsameter sorgten für breites Grinsen und Lacher im Publikum. Die Verwandtschaft kommt zum ersten Besuch in das Eigenheim von Tom und Kathi. Die beiden haben sich bei der Vorbereitung viel Mühe gegeben. Doch der Abend endet im Desaster. Zum Schluss lässt Tom mächtig Dampf vor der "buckligen Verwandtschaft" ab.

Mit seiner ruhigen Eigenkomposition "Nur bei Dir" schloss Breitsameter den lustigen Abend ab. Als Dank erhielten er und Langenmaier von Kristina Märtl eine "Herrenhandtasche", bestehend aus einem Karton mit drei Bierflaschen. Erst nach einer Zugabe ließ das Publikum die beiden von der Bühne.

Am Donnerstag, 4. Mai, ist Breitsameter bei Michi Dietmayr's Canada Comedy Mix Vol. 3 in Obermauerbach zu Gast. Am 17. Juni präsentiert er sein Solo-Programm "Fiesta Bavaria" im Café Dahoam in Aichach.