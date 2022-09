Pöttmes

vor 34 Min.

Kanäle in Pöttmeser Schwedenstraße und in Reicherstein sind marode

Die Schwedenstraße in Pöttmes ist in einem schlechten Zustand. Doch nicht nur die Straße selbst muss saniert werden, sondern auch die Kanäle unter ihr.

Plus Die Kanäle in der Schwedenstraße in Pöttmes und im Ortsteil Reicherstein weisen teils massive Schäden auf und müssen dringend saniert werden. Das wird knifflig.

Von Nicole Simüller

Der Markt Pöttmes wird in den nächsten Jahren viel Geld in den Untergrund stecken müssen – im wörtlichen Sinn. Denn Kanaluntersuchungen ergaben, dass an mehreren Stellen im Gemeindegebiet dringender Handlungsbedarf besteht. Die Sanierung wird technisch anspruchsvoll. In Reicherstein muss die Entwässerung gar komplett neu überdacht werden.

