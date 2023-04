Keine neue Krippengruppe – Pöttmes setzt 15 Kinder auf die Warteliste

Plus Für 15 Krippenkinder gibt es im Markt Pöttmes keinen Betreuungsplatz. Der Gemeinderat beschließt, sie auf eine Warteliste zu setzen, und will Tagesmütter fördern.

Es bleibt dabei: Der Markt Pöttmes richtet keine neue Krippengruppe ein. 15 Kinder, die ab September beziehungsweise ab Anfang 2024 einen Betreuungsplatz bräuchten, werden auf eine Warteliste gesetzt.

Über das Thema war im Gemeinderat und den Ausschüssen bereits mehrfach kontrovers diskutiert worden. Das Gremium hätte den Kindern an sich gerne eine Betreuung ermöglicht. Doch CSU und CWG sahen dafür keinen finanziellen Spielraum. Angesichts dessen, dass im Haushalt für dieses Jahr viele Stellen pauschal um ein Zehntel gekürzt werden müssen, wollten die beiden Fraktionen die Gemeindekasse nicht mit weiteren Personalkosten belasten. Diese hätten pro Jahr rund 220.000 Euro betragen – abzüglich Zuschüssen und Elternbeiträgen wären es 40.000 Euro gewesen. Der Finanzausschuss hatte daher dem Gemeinderat empfohlen, keine weitere Krippengruppe einzurichten.