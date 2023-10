Pöttmes

vor 32 Min.

Kiesabbau bei Wagesenberg sorgt immer wieder für Unruhe

Plus Im Pöttmeser Marktgemeinderat berichtet Bürgermeister Ketz von den regelmäßigen Überprüfungen. Eine Neuerung gibt es beim Verkauf von Grundstücken.

Von Inge von Wenczowski

Immer wieder sorgt der Kiesabbau bei Wagesenberg für Unruhe unter den Bürgern und Bürgerinnen. Manch einer zeigte sich besorgt, dass zur Verfüllung der Grube unzulässiges Material verwendet werden könnte. Daher war diese Angelegenheit bereits wiederholt Thema der Gemeinderatssitzungen in Pöttmes, so auch in der jüngsten, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Ketz erklärte, dass regelmäßig Überprüfungen stattfinden würden, wobei einige sehr kurzfristig anberaumt seien. Jedes Gemeinderatsmitglied habe zudem die Möglichkeit, bei einer der Besichtigungen anwesend zu sein, um sich vom ordnungsgemäßen Vorgehen bei der Befüllung mit Fremdmaterial zu überzeugen. Zudem wird ein halbjährlicher Prüfungsbericht an die Mitglieder des Gemeinderates weitergegeben.

