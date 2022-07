Pöttmes

06:00 Uhr

Kinderhaus in Handzell schränkt wegen Personalmangels Öffnungszeiten ein

Plus Das Kinderhaus in Handzell muss die Öffnungszeiten reduzieren, weil es nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher gibt. Was das für Eltern und Kinder bedeutet.

Von Nicole Simüller

Im Kinderhaus im Pöttmeser Ortsteil Handzell herrscht Personalmangel. Der Markt Pöttmes hat dem Landratsamt mitgeteilt, dass deshalb die vorgeschriebene Fachkraftquote nicht mehr erfüllt werden kann. Das gab Bürgermeister Mirko Ketz im Gemeinderat bekannt. Was bedeutet das für die betreuten Kinder und ihre Eltern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

