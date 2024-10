Kleine Kicker, große Freude: Ein unvergesslicher Tag voller Spiel und Spaß beim TSV

Auf dem Sportgelände des TSV Pöttmes fand ein Fußballturniertag für die F1- und F2-Jugend sowie die Bambinis statt. Insgesamt nahmen 36 Mannschaften aus Pöttmes und der umliegenden Region teil, darunter 18 Teams bei den Bambinis und jeweils neun Mannschaften in den Altersklassen F1 und F2. Die jungen Kicker zeigten ihr Können auf Kleinfeldern im Modus 5:5 für die älteren Jahrgänge und 3:3 für die Bambinis. Dabei stand der Spaß am Spiel klar im Vordergrund. Die Eltern der Spielerinnen und Spieler trugen maßgeblich zum Gelingen des Turniers bei, indem sie eine vielfältige Verpflegung organisierten. Von frischem Obst über Butterbrezeln bis hin zu selbstgebackenem Kuchen, Kaffee und Pommes – es war für jeden Geschmack etwas dabei. Der TSV kümmerte sich zudem um den Getränkeverkauf, sodass alle Beteiligten bestens versorgt waren. Insgesamt war der Fußballturniertag ein voller Erfolg, der nicht nur den sportlichen Ehrgeiz der Kinder förderte, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb des TSV Pöttmes stärkte. Die Verantwortlichen freuen sich bereits auf weitere Veranstaltungen dieser Art in der Zukunft.

TSV Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Pöttmes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sportgelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis