Könnten Tiny-Häuser auch im Markt Pöttmes entstehen?

Plus Tiny-Häuser liegen im Trend. Auf Antrag des Bürgerblocks beriet der Bauausschuss, ob und wie sie im Markt Pöttmes entstehen könnten. Die Gemeinde ist aufgeschlossen.

Sie brauchen wenig Platz, bieten ihren Bewohnern trotzdem ein gemütliches Zuhause und liegen im Trend: Mit den Baumöglichkeiten für sogenannte Tiny- oder Minihäuser beschäftigte sich der Bauausschuss des Pöttmeser Marktgemeinderats. Anlass dafür war ein Antrag des Bürgerblocks, wie Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) auf Anfrage mitteilte. In einem Schreiben an die Ausschussmitglieder führte Bürgerblock-Fraktionssprecher Thomas Golling an, dass die Flächenversiegelung durch Wohnbebauungen stetig zunehme und aufgrund steigender Preise bezahlbarer Wohnraum schwer zu schaffen sei. Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken sei in den Augen des Bürgerblocks der Bau von Tiny-Häusern. Nach Ansicht von Golling gibt es sowohl auf privatem als auch auf Gemeindegrund die Möglichkeit, derartige Bauten aufzustellen.

Unklarheiten im Baurecht zu Tiny-Häusern

Ketz erläuterte auf Anfrage, dass die Marktgemeinde demnächst prüfen möchte, wo es noch bebaubare Flächen im Gemeindegebiet gibt und wie sie bebaut werden können. Wichtig ist hierbei der rechtliche Aspekt. Denn Ketz zufolge ist nicht klar definiert, wie Tiny-Häuser gemäß Baurecht einzuordnen sind.

Fachbereichsleiter Peter Fesenmeir erklärte, man müsse zunächst unterscheiden, ob es sich beim geplanten Aufstellungsort um einen Grund im Innenbereich, im Außenbereich oder mit Bebauungsplan handelt. Grundsätzlich sei ein Tiny-Haus ein Gebäude, das bestimmte Vorschriften erfüllen und genehmigt werden muss. So sei ein Tiny-Haus im Innenbereich meist genehmigungsfähig, solange es sich in die Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Ist ein gültiger Bebauungsplan vorhanden, darf ein Tiny-Haus diesem nicht widersprechen.

Pöttmeser Bürgermeister: Tiny-Häuser sind bei uns möglich

In vielen Fällen werde es daher sinnvoll sein, von Fall zu Fall zu entscheiden und eventuell Bebauungspläne so anzupassen, dass sie Tiny-Häuser möglich machen. Laut Fesenmeir ist ein Tiny-Haus im Außenbereich in der Regel nicht möglich - ebenso wenig wie andere Bauten. Prinzipiell gelten für Tiny-Häuser dieselben Vorschriften wie für Wohnbebauung. Das beinhaltet sowohl die Erschließung - also den Anschluss an Strom, Wasser und Kanal - als auch die energetischen Anforderungen.

Dem Bürgermeister zufolge wird eine rechtliche Ausführung zu diesem Thema im nächsten Marktboten zu finden sein. Zudem sei eine Informationsveranstaltung für alle Bürger und Bürgerinnen geplant. Ketz zufolge liegen bisher zwar noch keine Anfragen für Tiny-Häuser vor. Die Gemeinde sei ihnen gegenüber jedoch durchaus aufgeschlossen: "Wir wollen nach außen signalisieren, dass auch so was bei uns möglich ist."

