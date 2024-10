Kommt in Pöttmes Tempo 30 in der Von-Gumppenberg-Straße?

Die Fraktion des Bürgerblocks (BB) hat die Errichtung einer Tempo-30-Zone in der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes beantragt. Durch die Reduzierung der Geschwindigkeit soll die Gefahr für Fußgänger und Radfahrer stark gemindert werden. Die Einrichtung einer Geschwindigkeitsbegrenzung ist dabei nicht so einfach möglich und muss gut begründet werden, wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats Pöttmes mehrfach angemerkt. Die Mitglieder des Bürgerblocks führten in ihrem Antrag unter anderem Lärmminderung und Umweltschutz als Begründung für das Tempolimit an.

