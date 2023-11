Konzert im Pöttmeser Kultursaal mit Wolfgang Kraemer und Jochen Kraus

Plus Pianist Wolfgang Kraemer und Tenor Jochen Kraus geben im Pöttmeser Kultursaal einen Konzertabend. Doch dieser verläuft ganz anders, als er zunächst geplant war.

Ein besonderes Klavierkonzert erlebten Besucher und Besucherinnen am Samstagabend im Pöttmeser Kultursaal. Die Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman hatte dafür zwei erstklassige Musiker gewonnen: Wolfgang Kraemer am Klavier und Tenor Jochen Kraus.

Letzterem machte allerdings die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung. Eine böse Erkältung hatte sich auf den Kehlkopf geschlagen, an Singen war nicht zu denken. „Das hätte auch wirklich keiner hören wollen“, so Kraus und nahm es mit Humor.