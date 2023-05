Pöttmes

vor 1 Min.

Krippenplätze in Pöttmes fehlen: Eltern äußern bei Bürgerversammlung Kritik

Plus Bei der Bürgerversammlung in Pöttmes äußern Eltern Kritik am Nein des Gemeinderats zu einer weiteren Krippengruppe. Der Rathauschef berichtet von anstehenden Projekten.

Von Nicole Simüller

Mehrere Eltern machten bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Rathaus ihrem Ärger über die fehlenden Krippenplätze in der Marktgemeinde Luft. Die Kinderbetreuung war dort eines der Hauptthemen. Außerdem ging es um die Zukunft der Pöttmeser Schule, insbesondere der Wirtschaftsschule, sowie Probleme bei der geplanten Sanierung wichtiger Straßen.

Die Eltern kritisierten die mehrheitliche Entscheidung des Marktgemeinderats vom April, keine weitere Krippengruppe einzurichten – obwohl damit 15 Kinder vorerst keinen Betreuungsplatz haben (wir berichteten). Zehn Ratsmitglieder sowie Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) sahen keinen finanziellen Spielraum für eine weitere Krippengruppe, sechs Mitglieder befürworteten eine vorübergehende Unterbringung im Kinderhaus Spatzennest.

