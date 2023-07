Pöttmes

vor 17 Min.

Kritik an Verfüllung von Kiesgrube bei Wagesenberg: Runder Tisch geplant

Die Verfüllung von Bauschutt in der Grube bei Wagesenberg (hier ein Symbolbild) war erneut Thema im Pöttmeser Marktgemeinderat.

Plus Wiederholt kommt in Pöttmes Kritik auf, weil vermeintlich unerlaubtes Material in der Grube bei Wagesenberg verfüllt wird. Nun lädt das Landratsamt zum runden Tisch.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Wird in der Kies- und Sandgrube bei Wagesenberg unerlaubtes Material verfüllt? Bei Bürgerversammlungen in mehreren Pöttmeser Ortsteilen waren im vergangenen Jahr bereits Fragen dazu aufgekommen. Auch im Marktgemeinderat war in den zurückliegenden Monaten wiederholt Kritik geäußert worden. Nun gibt es dazu eine Stellungnahme des Landratsamtes. Sie stellte die Ratsmitglieder jedoch nicht zufrieden.

Zweiter Bürgermeister Manfred Graser (Bürgerblock) hatte in den jüngsten Sitzungen des Gemeinderats mehrfach kritisiert, dass in der Grube offenbar Material eingebracht werde, das dort nicht hingehöre. Er verwies auf Zeugen und Fotos. Für seine Fraktion sei das nach wie vor ein sensibles Thema, sagte er. Er drängte darauf, das Landratsamt einzuschalten. Möglicherweise müsse man auch mal tiefer graben und nicht nur oberflächlich hinschauen, so Graser hörbar angesäuert. "Wir sind nicht mehr bereit, hier zuzuschauen und das weiter zu akzeptieren." Mehrfach kamen Zuhörerinnen und Zuhörer zu den Sitzungen, um die Diskussion über die Grube zu verfolgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen