Biber, Parker, Raser: Was die Kühnhausener bewegt

Zur Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen kommen 27 Bürgerinnen und Bürger. Auch die Parksituation in Pöttmes ist ein Thema.

Vor allem Schäden durch den Biber beschäftigten die Anwesenden bei der Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen am Sonntagabend. 27 Bürger und Bürgerinnen sowie zwei Gemeinderäte waren ins Feuerwehrhaus gekommen, um im Anschluss an den Jahresbericht des Bürgermeisters Mirko Ketz eigene Anregungen vorzubringen.

Ein großes Thema waren Schäden, die Biber in der Gegend verursacht haben. Ein Zuhörer wollte wissen, wie hoch die Kosten für die dauerhaft nötige Beseitigung von Schäden seien, und warum diese die Gemeinde tragen muss. Da müsse sich der Bund Naturschutz ebenfalls beteiligen, so der Redner. Ketz berichtete, wegen der übermäßig guten Erholung der Biberbestände liege bereits an einigen Stellen eine Entnahmeerlaubnis vor. Der oder die Biber würden entfernt, um größere Schäden zu vermeiden. Zudem soll ein Gitter, das zum Schutz vor dem Biber an einem Transformator angebracht wurde, regelmäßig gereinigt werden. Durch die Anhäufung von Laub und Ähnlichem seien ansonsten Überflutungen zu befürchten. Ketz sagte zu, dem nachzugehen.

Bürger: Parksituation ist nicht optimal

Ein weiterer Zuhörer monierte die weiterhin nicht optimale Parksituation in der Von-Gumppenberg-Straße in Pöttmes. Der Bürgermeister versprach, das weiterhin zu verfolgen. Auch ihm sei aufgefallen, dass der Verkehrsfluss zunehmend durch Dauerparker – selbst im Kurvenbereich – behindert sei. Ein Bürger fragte, warum die Gemeinde nicht ein Grundstück am unteren Torbogen kauft, um dort Parkmöglichkeiten zu schaffen. Das werde derzeit zum Verkauf angeboten. Ketz erwiderte, das Grundstück sei der Gemeinde nicht angeboten worden und sie habe kein Vorkaufsrecht. Die Gemeinde wolle eine weitere Versiegelung von Flächen außerhalb verhindern. Daher sei eine Innenortsverdichtung durch Wohnbebauung gewünscht. Zukünftige Bauherren müssten jedoch genügend Stellplätze vorweisen, um eine Baugenehmigung zu erhalten.

Einer der Anwesenden fragte, ob die Gemeinden nicht bessere Eingriffsmöglichkeiten bei Tempo-30-Zonen hätten. Auch die Gemeinde wünsche sich hier mehr Flexibilität, so Ketz. Bisher sei aber die Gesetzeslage unzureichend. Daher müssten objektive Messwerte zurate gezogen werden. Nur bei einer prozentual hohen Zahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen könne die Gemeinde handeln. Falls sich der Besitzer eines Privatgrundstückes bereit erklärte, ein mobiles Blitzgerät bei sich aufstellen zu lassen, könne die Geschwindigkeit bei der Ortsein- und -ausfahrt besser kontrolliert werden, erklärte Ketz auf die Bitte einer Zuhörerin, etwas gegen zu schnelle Autofahrer zu unternehmen. Einer der Anwesenden war der Meinung, dies sei kein Hindernis.

Bürgermeister: Bei Windrädern werden Bürger nicht übergangen

Dass die Bürger und Bürgerinnen bei Entscheidungen bezüglich Windkraftanlagen nicht übergangen werden, sicherte der Bürgermeister einem weiteren Zuhörer zu. Derzeit laufe eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Ketz betonte, dass das gesamte Verfahren transparent gehalten und nichts über die Köpfe der Anwohner und Anwohnerinnen gemacht werde.

Verspätungen bei der Auslieferung des Marktbotens hofft die Gemeinde durch einen neuen Auslieferer in Zukunft verhindern zu können, erklärte Ketz auf die Frage einer Bürgerin. "Wenn alles gut geht, ab Juli."

Ein Zuhörer lobte den schön gestalteten Radweg von Kühnhausen nach Pöttmes. Allerdings sei im Anschluss die Fahrt durch Pöttmes nicht mehr so angenehm. Diese Problematik sei ihm durchaus bewusst, erläuterte Ketz. Allerdings sei der Platz für weiterführende Radwege aufgrund der zu schmalen Straße nicht ausreichend. Daher werde überprüft, ob andere Wege – beispielsweise durch die neu zu gestaltende Schwedenstraße – in den Ortskern machbar seien.

Ob und inwieweit der Eigentümer eines Grundstücks zur Mitarbeit bereit ist, ein Ausgleichsbecken zu schaffen, um Überflutungen vom Wald aus kommend in Zukunft zu verhindern, will Ketz in Gesprächen mit dem Besitzer auf Anregung eines Fragestellers herausfinden.