Bürgerversammlung: Kühnhauser äußern viele Wünsche – auch zum Volksfest

Plus Rund 30 Menschen kommen zur Bürgerversammlung im Kühnhauser Feuerwehrhaus. Sie bringen viele Anregungen vor. Es geht unter anderem um den Weiher und ums Volksfest.

Ungewöhnlich lange, nämlich fast drei Stunden, dauerte die Bürgerversammlung im Pöttmeser Ortsteil Kühnhausen am Donnerstagabend. 24 Zuhörerinnen und Zuhörer sowie fünf Gemeinderatsmitglieder waren dazu ins Feuerwehrhaus gekommen. Nach dem Bericht von Bürgermeister Mirko Ketz brachten die Besucher ihre Anliegen vor. Es gab viele Wortmeldungen – unter anderem zum Weiher, zur Hochwassergefahr, zum Mobilfunk und zu Platzproblemen im Festzelt beim Volksfestauftakt.