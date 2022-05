Der Grenzbaum zwischen Pöttmes und Kühnhausen ist zurück

Plus Beim Ausbau der Staatsstraße zwischen Pöttmes und Kühnhausen musste der alte Grenzbaum weichen. Nun wird der Stamm wieder aufgestellt. Was es mit dem Grenzbaum auf sich hat.

Etwa 100 Jahre stand der sogenannte Grenzbaum zwischen Pöttmes und dem Ortsteil Kühnhausen. Im Zuge des Ausbaus und der Teilverlegung der Staatsstraße 2045 sowie der Bauarbeiten für den neuen Radweg musste er weichen. Bei der Planung des Straßenbauprojekts war die historische Bedeutung der Eiche nicht klar gewesen. Nun wurde zumindest der Stamm wieder aufgestellt und erinnert an ihre spannende Geschichte.