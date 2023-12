Kulinarisches und Kultur beim Pöttmeser Adventssingen

Zwei Tage lang ist in Pöttmes Adventssingen. Der Weihnachtsmarkt lockt nicht nur mit den verschiedensten Schmankerl, sondern auch mit viel Musik.

Rasch füllte sich der weihnachtlich beleuchtete Pöttmeser Marktplatz am Wochenende. Dort fand gleich an zwei Tagen das traditionelle Adventssingen statt. Das Wetter war wie gemacht für die Veranstaltung. Es war zwar der Jahreszeit gemäß kühl, dabei aber sternenklar und trocken. „So lässt es sich aushalten“, war die einhellige Meinung vieler Anwesender.

Die Vereine aus dem Kernort Pöttmes und seinen Ortsteilen hatten wieder allerhand auf die Beine gestellt, um ihren Gästen einen gemütlichen Tag zu bescheren. Überall lag ein feiner Duft nach Glühwein und Punsch in der Luft. Die Buden waren allesamt liebevoll dekoriert und verströmten weihnachtliche Stimmung. Frische Tannenzweige und kugelbehangene Bäumchen sorgten für ein urgemütliches Aussehen.

Qual der Wahl beim Weihnachtsmarkt in Pöttmes

Dem einen oder anderen Gast lief beim Schlendern über den wahrlich gut besuchten Marktplatz angesichts der angebotenen Leckereinen schon das Wasser im Mund zusammen. Dabei hatten die Besucherinnen und Besucher die Qual der Wahl und manch einer konnte sich kaum entscheiden, welches Schmankerl er oder sie sich holen sollte.

Auch ein Bürgermeister legt mal selbst Hand an: (von links) Nicole Mayer, Stefan Mayer, Richard Gietl und Bürgermeister Mirko Ketz. Foto: Inge von Wenczowski

Alle Vereine hatten sich besondere Spezialitäten ausgedacht: Vom Pulled-Pork-Burger über Elsässer Flammkuchen oder Pizza bis hin zur Hirsch- Debreziner gab es allerlei Verschiedenes zu probieren. Da kam manch einer auf die findige Idee, sich die Speisen einfach mit dem Partner zu teilen: „Dann kann man mehr probieren“, sagte eine Besucherin lachend. Ein Grinch Punsch mit oder ohne Schuss oder ein Heißer Hugo halfen beim Aufwärmen bei den kühlen Temperaturen.

Klaus Grunenberg aus Baar stellte am Sonntag eine Eisskulptur her. Foto: Inge von Wenczowski

Auch zur Unterhaltung war einiges geboten. Die Jagdhornbläser sorgten ebenso für stimmungsvolle Klänge wie die Musikkapelle Pöttmes.

Zudem lud am Sonntagnachmittag die Musikschule Biolek zu einem festlichen Konzert in den Kultursaal. Dort konnten die Nachwuchsmusiker und -musikerinnen zur Freude des Publikums ihr Können am Klavier und beim Gesang unter Beweis stellen.

Für die kleinen und auch so manch größere Gäste war es eine große Gaudi und wunderschönes Erlebnis, mit der Pferdekutsche eine Runde durch den romantisch beleuchteten Marktfleck zu drehen.

Programm für Kinder beim Pöttmeser Adventssingen

Kinder ab drei Jahren hatten die Möglichkeit, im Foyer des Rathauses eine Schatztruhe selbst zu gestalten. Eifrig und voller Konzentration saßen die Kinder an den Tischen im gut geheizten Raum und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. Schon bald zierten Tannenbäumchen, Christbaumkugeln und andere weihnachtliche Motive die kleinen Truhen.

Lena Lachner (5) verzierte konzentriert und mit viel Freude ihre Schatztruhe. Ihr Vater Benjamin stand mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Inge von Wenczowski

Die Stehtische und Sitzgelegenheiten waren schnell von Gruppen und Grüppchen in Beschlag genommen, die es genossen, sich zu einem gemütlichen Ratsch zusammenzufinden. Überall war beste Stimmung und fröhliches Lachen zu hören.

Die Vereine waren allesamt sehr zufrieden und glücklich, mit den Einnahmen ihre Kassen wieder etwas aufbessern zu können.