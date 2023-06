Landratsamt kassiert Beschluss in Pöttmes: Neue Krippengruppe kommt

Plus Aus finanziellen Gründen entscheidet sich der Marktgemeinderat zunächst gegen eine neue Krippengruppe. Nach einem Veto aus dem Landratsamt kommt sie nun doch.

In Pöttmes gibt es ab Herbst nun doch eine neue Krippengruppe. Sie wird im Kinderhaus Spatzennest eingerichtet. Einstimmig votierte der Marktgemeinderat dafür. Das hatte im April noch anders ausgesehen.

Damals hatte das Gremium nach kontroversen Debatten die Einrichtung der Gruppe mehrheitlich abgelehnt. 15 Kinder wären damit ab September beziehungsweise Januar ohne Krippenplatz geblieben und auf einer Warteliste gelandet. Zuvor hatten Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) und Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau gewarnt, dass das Geld für die neue Krippengruppe nicht vorhanden sei.