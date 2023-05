Mama aus Pöttmes: "Ohne Krippenplatz schwimmen wir total"

Plus 15 Kinder landen in Pöttmes vorerst auf einer Warteliste, da die Gemeinde aus finanziellen Gründen keine weitere Krippengruppe einrichtet. Eltern reagieren empört.

Katharina Risges schwankt zwischen Wut und Verzweiflung. Die 32-Jährige, die mit ihrer Familie seit knapp zwei Jahren im Pöttmeser Neubaugebiet wohnt, benötigt spätestens ab September einen Krippenplatz für ihre Tochter. Eigentlich könnte sie ihn jetzt schon brauchen. Die Stelle, die sie antreten möchte, ist ab sofort ausgeschrieben. Doch Risges' Tochter hat vorerst keine Aussicht auf einen Betreuungsplatz. Die Einjährige steht wie 14 weitere Kinder auf der Warteliste, nachdem der Marktgemeinderat vor Kurzem entschieden hat, keine weitere Krippengruppe einzurichten. Damit haben nicht nur 15 Familien in Pöttmes ein Betreuungsproblem. Sondern auch die Kita, in der sich Risges beruflich um andere Kinder kümmern würde. Denn sie ist selbst Erzieherin.

Vor ihrer Mama-Pause war sie in diesem Beruf ab 2013 in Niedersachsen tätig. Sie hat überdies ein Studium der Kindheitspädagogik absolviert. Eine berufliche Veränderung ihres Mannes brachte die Familie nach Pöttmes. Schon drei Tage nach dem Umzug hatte der heute dreijährige Sohn einen Platz im Kinderhaus Spatzennest. Dort engagiert sich Katharina Risges im Elternbeirat.