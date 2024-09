Der Circus Diabolo gastiert von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, auf dem Volksfestplatz in Pöttmes. Vorstellungen finden am Freitag und Samstag jeweils um 16 Uhr statt, am Sonntag beginnen sie um 11 Uhr. Am Sonntag, der Familientag ist, kostet der Eintritt auf allen Plätzen 10 Euro. Die Hotline für Ticketreservierung ist 01578/3594788. (AZ)