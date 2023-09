Mann mit Schusswaffe löst in Pöttmes größeren Polizeieinsatz aus

In Pöttmes kommt es am Sonntag zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser ist ein junger Mann mit Schusswaffe in der öffentlichen Toilette am Markplatz.

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist am Sonntagmorgen in Pöttmes gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ging am Sonntag gegen 9 Uhr die Mitteilung ein, dass in der öffentlichen Toilette am Marktplatz ein Mann am Boden liege und neben ihm eine Pistole.

Aufgrund dessen beorderte die Einsatzzentrale mehrere Streifen zum Pöttmeser Marktplatz. Die Beamten trafen in der Toilettenanlage auf einen alkoholisierten 21-Jährigen. Der Mann ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Bei der Pistole handelte es sich laut Polizei um eine Schreckschusswaffe. Bislang ist unklar, warum der Mann sie bei sich hatte.

Mann wird nach Polizeieinsatz in Pöttmes ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen

Die Beamten stellten die Waffe sicher und leiteten Ermittlungen zu ihrer Herkunft ein. Da sich der Mann nach Polizeiangaben in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Im Umfeld des Marktplatzes fielen den Beamten, vor allem an der Schrobenhausener Straße, diverse Graffiti-Schmierereien an Wahlplakaten verschiedener Parteien auf. Unter anderem hatten Unbekannte an einem Plakat von Bündnis 90/Die Grünen ein Hakenkreuz aufgesprüht. Ob die Graffitis dem 21-Jährigen zugeordnet werden können, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Polizei bittet um Hinweise zu rassistischen Schmierereien in Pöttmes

In den vergangenen Monaten waren in Pöttmes immer wieder rassistische Schmierereien aufgetaucht. Bürgermeister Mirko Ketz lobte daher im März eine Belohnung von 300 Euro für sachdienliche Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.

Die Aichacher Polizei bittet um Hinweise zu den aktuellen Graffiti unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)