Die Markt-Apotheke in Pöttmes schließt nun endgültig

Plus Zunächst wird die Apotheke in Pöttmes im Februar vorübergehend geschlossen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Jetzt steht fest, dass nicht wieder geöffnet wird.

Lange hoffte Alexandra Tschernek, eine Schließung abwenden zu können – jetzt folgt doch das endgültige Aus für die Markt-Apotheke an der Schrobenhausener Straße in Pöttmes.

Nachdem im Dezember vergangenen Jahres die im selben Gebäude untergebrachte Hausarztpraxis aus gesundheitlichen Gründen geschlossen werden musste, hatte der Kundenverkehr in der Markt-Apotheke kontinuierlich abgenommen. Hinzu kamen ebenfalls gesundheitliche Probleme der Apotheken-Inhaberin.