Markt ist leer gefegt: Pöttmes sucht noch immer eine Kraft für die Jugend

Plus Trotz intensiver Suche kann in Pöttmes die Lücke bei der Jugendpflege nicht geschlossen werden. Jetzt soll die Stelle anders ausgeschrieben werden.

Die Gemeinde Pöttmes sucht bereits seit Längerem einen Jugendpfleger oder eine Jugendpflegerin für 19,50 Wochenstunden. Deshalb hat sie mit dem Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum Augsburg eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Trotzdem konnte die Lücke bislang nicht geschlossen werden.