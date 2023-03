Markt Pöttmes beauftragt neuen Anbieter mit Glasfaserausbau

Plus Nach dem Rückzieher der Firma Unsere grüne Glasfaser (UGG) beauftragt die Gemeinde einen anderen Anbieter mit dem Glasfaserausbau. Bald soll es einen Infoabend geben.

Pöttmes und Baar wollten den Glasfaserausbau in allen Ortsteilen zügig vorantreiben. Doch dann trat das Unternehmen Unsere grüne Glasfaser (UGG) auf die Bremse und bat sich ein halbes Jahr Bedenkzeit aus. Jetzt gibt es eine neue Entwicklung.

In der vergangenen Sitzung beschloss der Pöttmeser Marktgemeinderat im nicht öffentlichen Teil, den Kooperationsvertrag mit der Firma UGG zu beenden. Das teilte Bürgermeister Mirko Ketz mit. Wie berichtet, war die Kooperationsvereinbarung zwischen Gemeinde und Firma im vergangenen Jahr geschlossen worden.