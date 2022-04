Pöttmes

vor 34 Min.

Markt Pöttmes investiert heuer viel Geld in Radweg und Baugebiet

Plus Der Markt Pöttmes muss in diesem Jahr Schulden machen und in die Rücklage greifen, um wichtige Projekte zu finanzieren - darunter ein Baugebiet sowie ein Geh- und Radweg.

Von Nicole Simüller

Anderthalb Stunden lang war im vergangenen Jahr im Pöttmeser Marktgemeinderat über den Haushalt diskutiert und gestritten worden. Zufrieden war trotz fünffacher Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am Ende niemand - weder die Kämmerin noch die Gemeinderäte. Sechs von ihnen stimmten letztlich gegen den Haushalt. In diesem Jahr lief das anders: Nach nur zwei Sitzungen im Haupt- und Finanzausschuss und 20 Minuten im Gemeinderat war der Haushalt einstimmig verabschiedet. Unverändert bleibt jedoch die angespannte finanzielle Lage.

