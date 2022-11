Pöttmes

12:00 Uhr

Markt Pöttmes will mehr Tempo 30 an neuralgischen Stellen

Die Marktgemeinde Pöttmes würde gerne an einigen neuralgischen Punkten den Verkehr auf Tempo 30 drosseln. Weil ihr derzeit die Handhabe dazu fehlt, tritt sie einer bundesweiten Initiative bei.

Von Nicole Simüller

Der Markt Pöttmes hätte gerne mehr Hebel in der Hand, um an neuralgischen Punkten die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Daher tritt er einer Initiative bei, die hier mehr Selbstbestimmung für die Kommunen fordert. Im Gemeinderat herrschte darüber weitgehend Einigkeit. Doch am Rande der Diskussion kam es zu einem fraktionsinternen Wortgefecht zwischen dem Dritten Bürgermeister Hubert Golde ( CSU) und CSU-Fraktionssprecher Christian Vetter.

