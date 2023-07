Markt Pöttmes will und muss sparen – aber wie?

Plus Pöttmes muss sparen. Die Ausgaben steigen, die Einnahmen gehen teilweise sogar zurück. Der Finanzausschuss stellt daher freiwillige Leistungen auf den Prüfstand.

Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst, steigende Ausgaben unter anderem im Sozialbereich, dazu mehrere dringende Großprojekte vor Augen - der Markt Pöttmes schafft in diesem Jahr zum wiederholten Mal keinen ausgeglichenen Haushalt (wir berichteten). Der Finanzausschuss traf sich daher, um einen genaueren Blick auf die freiwilligen Leistungen der Gemeinde zu werfen. Dabei handelt es sich um Ausgaben, die sie nicht zwingend tätigen müsste, die aber oft dennoch für die Bevölkerung wichtig sind. Die Suche nach Einsparpotenzial gestaltete sich entsprechend zäh, wie Bürgermeister Mirko Ketz auf Nachfrage mitteilte.

Allein rein freiwillige Leistungen kosten die Gemeinde rund 400.000 Euro. Weitere freiwillige Leistungen, mit denen Pflichtaufgaben der Gemeinde - vereinfacht gesagt - aufgestockt werden, belaufen sich nach Einschätzung des Bürgermeisters wohl auf eine mindestens ebenso hohe Summe. Hierunter fällt beispielsweise zusätzliches Betreuungspersonal in den Kitas. Mit dessen Hilfe kann die Gemeinde laut Ketz einen besseren Anstellungsschlüssel aufweisen, als gesetzlich vorgeschrieben wäre. Dem gegenüber steht die gewaltige Summe von 768.000 Euro, die die Gemeinde im nächsten Jahr einsparen muss.