Pöttmes

vor 33 Min.

Marktgemeinde bezuschusst Sanierung der Pöttmeser Kirchturmuhr

Plus Der Markt Pöttmes steuert 22.000 Euro für die Sanierung der Turmuhr an der Pfarrkirche St. Peter und Paul bei. Der Beschluss fällt erst nach einigem Abwägen.

Von Nicole Simüller

Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Pöttmes erhält von der politischen Gemeinde einen Zuschuss für die Sanierung ihrer Kirchturmuhr. Das beschloss der Marktgemeinderat mit großer Mehrheit.

Pfarrer Thomas Rein verwies darauf, dass die Kirchturmuhren auch in der Vergangenheit in die Zuständigkeit der politischen Gemeinde gefallen seien. In Bayern sei das so üblich. "Die Uhren sind nicht unsere Aufgabe", so Rein. Schon die Kirchensanierung belaste die Pfarreiengemeinschaft sehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen