Marktgemeinderat spricht nochmals über neue Krippengruppe

15 Kinder sollten ab Herbst auf einer Warteliste für einen Krippenplatz stehen. Diesen Beschluss soll der Pöttmeser Rat jetzt aufheben.

Für eine ganze Reihe von Eltern ist es eine gute Nachricht: In Pöttmes soll es nun doch ab Herbst eine weitere Krippengruppe geben. 15 Kinder würden ansonsten ab September beziehungsweise ab Januar 2024 auf einer Warteliste stehen. Dieser Beschluss des Marktgemeinderats vom April wird jetzt nochmals Thema sein. Er solle in der Sitzung am Donnerstag zurückgenommen werden, sagt Pöttmes' Bürgermeister Mirko Ketz am Dienstag gegenüber unserer Redaktion.

Ketz geht davon aus, dass der Marktgemeinderat die Aufhebung des alten Beschlusses und die Einrichtung einer neuen Krippengruppe mittrage. Die Kehrtwende ist das Ergebnis von Gesprächen, die Ketz mit dem Landratsamt Aichach-Friedberg, genauer, mit der Kommunalaufsicht, geführt hat. Der Bürgermeister sagt, er selbst habe den Beschluss dort zur Prüfung vorgelegt. Das Ergebnis laut Ketz: "Wir hätten so nicht entscheiden dürfen." Das hatte bereits am Dienstag Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, gegenüber unserer Redaktion bestätigt.

Finanzlage in Pöttmes ist nicht angespannt genug

Der Marktgemeinderat hatte seine Entscheidung mit der angespannten Finanzlage der Kommune begründet, vor allem mit Blick auf die Personalkosten. Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau und Bürgermeister Mirko Ketz hatten damals gewarnt, dass das Geld dafür nicht vorhanden sei. Lichtblau hatte so argumentiert, dass die Kinderbetreuung eine Landkreisaufgabe sei, die die Gemeinde abhängig von ihrer Leistungsfähigkeit übernehme. Diese sei nicht gegeben.

Das Landratsamt sieht das anders. Wie Wolfgang Müller sagt, ist die Kinderbetreuung eine Pflichtaufgabe einer Gemeinde. Solange eine Gemeinde freiwillige Leistungen finanziere, gelte ihre finanzielle Leistungsfähigkeit als gegeben. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf die Betreuung ihrer Kinder ab dem ersten Lebensjahr.

Der Anbau schmiegt sich perfekt an das ursprüngliche Gebäude des Kindergartens Spatzennest. Foto: Inge von Wenczowski

Gruppe könnte im Spatzennest unterkommen

Untergebracht werden kann die Gruppe wohl im Kindergarten Spatzennest. Im März sah ein kostengünstiger Lösungsvorschlag vor, dass eine Kindergartengruppe in den Turnraum umziehen und deren Gruppenraum für die Krippengruppe benutzt werden könnte. Wie Ketz am Dienstag sagte, kommt dieser Vorschlag wohl zum Zug. Es sei aber ein Provisorium und keine dauerhafte Lösung. Bei der Kalkulation des Bedarfs gebe es sehr große Unsicherheitsfaktoren, unter anderem durch den Zuzug. Noch schwieriger als die Unterbringung sei es, das nötige Personal zu bekommen. Im Marktgemeinderat soll mit einer Änderung des Stellenplans schon einmal die Grundlage für die Neueinstellungen geschaffen werden. Dafür muss dann ein Nachtragshaushalt erstellt werden. (bac, mit nsi)