Pöttmes

vor 50 Min.

Mehrere Bauvorhaben im Markt Pöttmes müssen in die Extraschleife

Nahe der Neuburger Straße in Pöttmes soll eine Wohnanlage entstehen. Nun billigte der Marktgemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans.

Plus Die geplante Wohnanlage nahe der Neuburger Straße in Pöttmes ist erneut Thema im Gemeinderat. Ein Gerichtsurteil macht Änderungen bei ihr und weiteren Bauvorhaben nötig.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Mehreren Bauvorhaben in der Marktgemeinde Pöttmes droht eine rund einjährige Hängepartie, obwohl die jeweiligen Bebauungspläne längst beschlossen sind. Das wurde in der Sitzung des Marktgemeinderats bekannt. Auch das Verfahren für die geplante Wohnanlage nahe der Neuburger Straße in Pöttmes ist von Änderungen betroffen.

Das Gremium billigte nun mit einer Gegenstimme (Sissi Veit-Wiedemann, CSU) den Bebauungsplan-Entwurf für die Wohnanlage, in der nach früheren Angaben rund 15 Wohnungen, verteilt auf mehrere Gebäude, entstehen sollen. Die Pläne sorgten bei Anwohnerinnen und Anwohnern in der Vergangenheit für Unruhe. Sie äußerten unter anderem Bedenken wegen der Größe der Bebauung, wegen des Schallschutzes und ihrer Ansicht nach drohenden Hangwassers; auch die Gemeinde hatte Einwände. Infolgedessen wurden unter anderem die Bebauung reduziert und die Planung in Teilen abgeändert. Einige Anwohner verfolgten auch dieses Mal die Diskussion über die Wohnanlage im Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen