Pöttmes

12:00 Uhr

Mit dem Bundestag in die USA: Wie eine junge Pöttmeserin das geschafft hat

Plus Polina Sandratska, 15, stammt aus der Ukraine, lebt seit zehn Jahren in Deutschland und geht bald in die USA. Dabei hat ihr ihr soziales Engagement geholfen.

Von Inge von Wenczowski

Einmal im Leben den „American Way of Life“ hautnah miterleben und ein Auslandssemester in den USA verbringen zu dürfen, ist der Traum vieler Jugendlicher. Eine, für die sich jetzt die Möglichkeit eröffnet, ein Jahr auf einer Highschool zu erleben, ist Polina Sandratska aus Pöttmes. Die 15-Jährige, die ursprünglich aus der Ukraine stammt, hat ein Stipendium bekommen. Doch wie hat sie das geschafft?

Polina Sandratska wurde in Kiew (Ukraine) geboren und lebt seit fast genau zehn Jahren in Deutschland. Oft ist sie mit ihrer Familie in aller Herren Länder gereist. So entstand der Wunsch, doch mal für einige Zeit im Ausland zu leben. Ermuntert durch ihre Mutter bewarb sie sich daher im Sommer vergangenen Jahres für ein besonderes Austauschprogramm.

