Pöttmes

Mittelalterliches Leben und Marktgeschehen mitten in Pöttmes

Plus Tänzerinnen, Landsknechte, Handwerkerinnen, Henker und Hexen bevölkern den Marktplatz und den Schlossgarten in Pöttmes an drei Tagen. Bei Sommerwetter und lauen Abende sind Tausende unterwegs.

Von Erich Echter

Strahlender Sonnenschein und laue Abende begleiteten am Wochenende das Historische Marktfest im Markt Pöttmes. Am Marktplatz, im Schlossgarten und hinter dem Rathaus gab es Lager von mittelalterlichen Gruppen, Tänzerinnen, Landsknechten, Rittern, Hucker (Hausierer), Hexen, Henker und sonst allerlei fahrendes Volk. Natürlich war für Essen und Trinken gesorgt und an den Werkstätten wurde altes Handwerk demonstriert. An Zuspruch mangelte es in Pöttmes an den drei Tagen bestimmt nicht. Allein am Samstagabend war eine hohe fünfstellige Zahl an Besucherinnen und Besuchern auf dem Marktplatz unterwegs, beziehungsweise an den Ständen und Schenken.

