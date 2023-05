Pöttmes

Mobilfunkmast zwischen Ebenried und Stuben kommt an einen anderen Standort

Seit Längerem will der Markt Pöttmes den Mobilfunkempfang im Raum Ebenried, Stuben und Osterzhausen verbessern. Nun gibt es einen neuen Standort für den geplanten Mobilfunkmast.

Die Mobilfunkanbindung in den Pöttmeser Ortsteilen Osterzhausen, Ebenried und Stuben soll besser werden. Das ist seit Jahren erklärtes Ziel der Gemeinde. Doch noch steht der Mobilfunkmast nicht. Zuletzt scheiterte es an einem verfügbaren Grundstück. Nun zeichnet sich eine Lösung ab.

Die Verhandlungen um das erhoffte Grundstück im Ebenrieder Forst seien nicht erfolgreich gewesen, erklärte Bürgermeister Mirko Ketz ( CSU) im Marktgemeinderat. Daher habe er beim Mobilfunkanbieter Vodafone angeregt, ein Grundstück im Bereich des Staatsforstes in Auge zu fassen. Dieses liegt nun etwas näher an Stuben - nämlich in circa 350 Metern Entfernung - als das bisher vorgesehene Areal. Von Ebenried ist der neue Standort nach Berechnungen der Gemeinde etwa 750 Meter entfernt.

