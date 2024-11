Von Pöttmes für ein Jahr nach Montana – wie eine 15-Jährige die USA erlebt

„Welcome to America“ hieß es für Polina Sandratska am 15. August. Die 15-jährige Pöttmeserin absolviert derzeit ein Austauschjahr im Bundesstaat Montana in den Vereinigten Staaten. Seit zweieinhalb Monaten lebt sie inzwischen bei ihrer Gastfamilie. Wie ihr Alltag in einer typischen Kleinstadt aussieht und welche Auswirkungen die anstehende Präsidentschaftswahl auf ihr Umfeld hat.

