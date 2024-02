Pöttmes/München

17:30 Uhr

Petition scheitert: Behörden genehmigen strittige Kiesgrube bei Pöttmes

Plus Im Ebenrieder Forst darf eine weitere Kiesgrube entstehen. Gemeinde und Bevölkerung fürchten ums Grundwasser. Eine Internet-Petition aber scheitert im Landtag.

Von Nicole Simüller

Darf im Ebenrieder Forst im Markt Pöttmes in einer weiteren Grube Kies und Sand abgebaut werden? Der Marktgemeinderat ist dagegen: Er lehnte das Vorhaben aus Sorge ums Grundwasser dreimal ab. Zuständig für die Genehmigung ist jedoch das Bauamt am Landratsamt. Wie im Gemeinderat gibt es auch in der Bevölkerung Bedenken: Bei einer Internet-Petition kamen im Jahr 2019 fast 600 Unterschriften zusammen - den Organisatoren zufolge überwiegend aus dem Pöttmeser Gemeindegebiet. Nun hat der Umweltausschuss des Landtags über die Petition entschieden.

Vor sieben Jahren lehnte der Marktgemeinderat die Grube mit 19:0 ab. Dort will das Neuburger Tiefbauunternehmen Richard Schulz Kies und Sand abbauen. Nach damaligem Stand umfasst das betroffene Gebiet fünf Hektar, auf viereinhalb davon ist der Abbau geplant. Verfüllt werden soll unbelastetes und gering belastetes Material. Als Laufzeit für Abbau, Verfüllung und Rekultivierung sind 20 Jahre vorgesehen. Doch den Gemeinderatsmitgliedern machte die Lage der Grube oberhalb des Trinkwasserbrunnens Sorgen. Sie befürchteten eine Beeinträchtigung des Grundwassers.

