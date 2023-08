Pöttmes

Nach dem Unwetter wurden drei tote Störche in Pöttmes entdeckt

Auf einer Wiese an der Straße zwischen Pöttmes und Inchenhofen trafen sich kürzlich jede Menge Störche. Drei der Tiere haben während der Unwetter in Pöttmes ihr Leben verloren.

Plus In Pöttmes werden innerhalb weniger Tage drei verendete Störche gefunden. Storchenfreund Heinrich Mayr glaubt, dass die Unwetter ihnen zum Verhängnis geworden sind.

Die Unwetter der vergangenen Tage haben im Landkreis Aichach-Friedberg durch Sturm und Hagel nicht nur hohe Schäden verursacht, sondern auch den einen oder anderen Storch das Leben gekostet. Der Pöttmeser Heinrich Mayr begeistert sich schon seit seiner Kindheit für Störche. Von seinem Haus aus hat er einen perfekten Blick auf das Storchennest auf dem oberen Tor, so dass er jederzeit einen guten Überblick über das Geschehen in und um das Storchennest hat. Akribisch führt er seit einigen Jahrzehnten ein „Storchentagebuch“ und ist Ansprechpartner, sobald ein Storch oder eine Störchin in Not ist.

So erreichte Mayr auch am Freitag die Nachricht, vor dem Edeka-Gebäude in Pöttmes sei ein verendeter Storch gefunden worden. Mayr und seine Frau machten sich sofort auf den Weg. Die Sorge, es könnte einer der „Nachbarn“ sein, trieb sie zusätzlich an. Sie bestätigte sich nicht, denn anhand der Beringung stellte der Storchenliebhaber schnell fest, dass das Tier aus dem fernen Hiddensee stammte.

