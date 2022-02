Nachfolge für leer stehende Praxis im Pöttmeser Ärztehaus ist geregelt

Plus Seit Juli 2021 stand die Praxis des überraschend verstorbenen Allgemeinmediziners Dr. Haxhi Kerolli im Pöttmeser Ärztehaus leer. Nun ist klar, was mit ihr geschieht.

Völlig unerwartet war Dr. Haxhi Kerolli im Januar vergangenen Jahres gestorben. Der Tod des Allgemeinmediziners, der vor rund drei Jahren mit seiner Praxis ins Dachgeschoss des Pöttmeser Ärztehauses gezogen war, war für Angehörige, Kollegen, Mitarbeiterinnen und Patienten ein Schock. Zunächst sah es so aus, als ob sich keine Nachfolge für seine Praxis finden und der Ort Kerollis Arztsitz verlieren würde. Doch nun steht fest: In der Praxis herrscht bald wieder Betrieb.