Beim Festgottesdienst am vergangenen Sonntag wurden in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Pöttmes die neuen Mitglieder für die Sebastiani-Bruderschaft aufgenommen. Die Mitglieder der Bruderschaft beten täglich ein Vater unser und ein Ave Maria für eine gute Gesundheit.

