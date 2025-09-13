Neuer Kaplan in Pöttmes vorgestellt

Beim Gottesdienst in Pöttmes wurde der neue Kaplan Jürgen Massinger vorgestellt. Geboren in Memmingen und im Allgäu aufgewachsen ist der Spätberufene nach verschiedenen Einsatzorten, zuletzt in Mindelheim, nun als Kaplan für die Pfarreiengemeinschaft in Pöttmes tätig: (von links) Miroslav Cerny, Kaplan Jürgen Massinger, Pfarrer Thomas Rein und Oberministrant Matthias Heinrich.

