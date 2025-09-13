Icon Menü
Pöttmes: Neuer Kaplan in Pöttmes vorgestellt

Pöttmes

Neuer Kaplan in Pöttmes vorgestellt

Jürgen Massinger ist nun als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft tätig.
Von Inge Stark
     Auf dem Bild sind von links zu sehen: Miroslav Cerny, Kaplan Jürgen Massinger, Pfarrer Thomas Rein und Oberministrant Matthias Heinrich. Foto: Franz Lichtenstern

    Beim Gottesdienst in Pöttmes wurde der neue Kaplan Jürgen Massinger vorgestellt. Geboren in Memmingen und im Allgäu aufgewachsen ist der Spätberufene nach verschiedenen Einsatzorten, zuletzt in Mindelheim, nun als Kaplan für die Pfarreiengemeinschaft in Pöttmes tätig: (von links) Miroslav Cerny, Kaplan Jürgen Massinger, Pfarrer Thomas Rein und Oberministrant Matthias Heinrich.

