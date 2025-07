Der neue Trinkbrunnen am Pöttmeser Marktplatz ist jetzt in Betrieb

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pöttmes hatte Bürgermeister Mirko Ketz eine gute Nachricht: Der neue Trinkbrunnen am Marktplatz ist ab sofort in Betrieb. Gerade an heißen Tagen sei dies eine willkommene Möglichkeit zur Erfrischung – nicht nur für Passanten, sondern vor allem für Kinder und Jugendliche. Viele hätten sich den Brunnen schon länger gewünscht. Der Bürgermeister sprach von einer sinnvollen Maßnahme mit hohem Mehrwert für die Aufenthaltsqualität auf dem Marktplatz und die gesamte Gemeinde. Daneben erließ das Gremium eine neue Stellplatz- und eine Spielplatzsatzung.

Einstimmig sprach sich der Gemeinderat dafür aus, die bisherige Stellplatzsatzung der Marktgemeinde aufzuheben und durch eine neue Fassung zu ersetzen. Die neue Regelung sieht vor, dass künftig ein Stellplatz pro Wohneinheit verpflichtend ist, unabhängig von der Wohnfläche. Die bisherige Staffelung – ein Stellplatz bis 75 Quadratmeter, danach zwei Stellplätze – ist damit hinfällig.

Markt Pöttmes: Die Ablöse für einen nicht errichteten Stellplatz beträgt 11.500 Euro

Zudem entfällt bei reinen Umnutzungen – etwa bei der Umwandlung eines Gewerbe- in einen Wohnraum – die Pflicht, zusätzliche Stellplätze nachzuweisen. Gleichzeitig wurde der sogenannte Ablösebetrag pro nicht errichtetem Stellplatz von 8000 Euro auf 11.500 Euro erhöht.

Diskutiert wurde auch über zusätzliche Anforderungen wie die Begrünung von Carports oder Garagendächern. Die Idee stieß im Gremium auf Skepsis. Ketz wies darauf hin, dass viele Fertiggaragen die nötige Statik nicht mitbringen und Pöttmes ohnehin als vergleichsweise „grüne Kommune“ gelte. Der Zweite Bürgermeister Manfred Graser äußerte Verwunderung über die rechtliche Entwicklung, denn vielerorts sei es bereits heute schwierig, überhaupt genug Stellflächen zu schaffen.

Thomas Golling (BB) schlug vor, positive Anreize zu schaffen, etwa über Benefits oder praxisnahe Informationen. Denkbar sei eine Infoveranstaltung mit Fachleuten, etwa dem gemeindlichen Naturschutzbeauftragten. Golling: Ein freiwilliges Angebot motiviert oft mehr als ein Zwang.

Bauherren in Pöttmes müssen weiterhin kindgerechte Spielflächen vorsehen

Ohne Gegenstimme verabschiedete der Gemeinderat eine neue Satzung zur Spielplatzpflicht. Sie richtet sich an Bauherren, die Gebäude mit mehr als drei Wohnungen errichten möchten. Ziel ist es, kindgerechte Spielflächen verbindlich vorzusehen. Die Fläche muss für Kinder bis 14 Jahre geeignet, sonnig, windgeschützt, verkehrsabgewandt und sicher gelegen sein. Gefordert werden Spielgeräte, ein Sandbereich, Sitzgelegenheiten sowie ausreichend Schatten durch Bepflanzung.

Sollte eine Umsetzung vor Ort nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, sich durch einen Ablösevertrag mit der Gemeinde freizukaufen. Pro Quadratmeter Spielfläche werden 390 Euro fällig. Ein Anspruch auf einen solchen Vertrag besteht nicht. Ketz wies darauf hin, dass diese Regelung vor allem in Städten genutzt werde. Dennoch halte man es für sinnvoll, eine rechtliche Grundlage zu schaffen, auf die bei Bedarf zurückgegriffen werden kann. Einhellig unterstützte der Rat die Vorlage. Diskussionen gab es nicht.

Verkehrssituation in Pöttmes: Poller können für Krankenwagen problematisch sein

Bei den Anfragen ging es um die Situation in der Sanitätsrat-Dr.-Jorns-Straße. Ein Gemeinderatsmitglied berichtete von Hinweisen aus der Bevölkerung, wonach die dort installierten Poller in Einzelfällen problematisch seien – etwa für Krankenwagen oder Bestattungsfahrzeuge, die auf dem nahegelegenen Friedhof unterwegs sind. Der Bürgermeister erklärte, dass es sich um ein Pilotprojekt handle, das vor allem dem Schutz der Kinder in diesem Bereich diene. Man werde bei Bedarf nachjustieren. Ziel sei es, eine Lösung zu finden, die sowohl sicher als auch praktikabel sei.