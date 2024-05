"O'zapft is!" auf dem Pöttmeser Volksfest

Einen Tag später als gewohnt beginnt das Volksfest in Pöttmes. Zum Auftakt geben sich alte Bulldogs ein Stelldichein. Diesmal sind es aber weniger als sonst.

Mit einem zwar zeitlich ungewohnten, aber dennoch gelungenen Auftakt startete das Volksfest in Pöttmes am Donnerstag. Bis Sonntag wird gefeiert. Der Organisator des Volksfestes, der Pöttmeser Verkehrs- und Verschönerungsverein, musste das Event auf vier Tage verkürzen, da der neue Festwirt zuvor andere Verpflichtungen erfüllen musste.

Schon vor dem offiziellen Bieranstich hatten es sich einige Besucher und Besucherinnen im Festzelt gemütlich gemacht, um sich ein Hendl und ein kühles Bier schmecken zu lassen. Punkt zwölf Uhr war es dann so weit: Der Pöttmeser Bürgermeister Mirko Ketz übernahm die ehrenvolle Aufgabe des Bieranstiches. Dass er sich am Abend zuvor laut eigener Aussage noch ein paar Anleitungsvideos angesehen hatte, zeigte wohl Wirkung. Bereits nach zwei Schlägen und einem Sicherheitsschlag hieß es „O´zapft is!“.

57 Anmeldungen für Bulldog-Oldtimer-Treffen in Pöttmes

Blas & Band sorgten beim Mittagstisch für den musikalischen Rahmen, die Bedienungen trugen fleißig Tabletts mit Hendln an die Tische. Der Donnerstag stand ganz im Zeichen der Betriebe, Vereine und Politik, am Abend rockte die Blech Buam Musi das Zelt.

Einige ließen sich nicht von der Wettervorhersage abhalten und kamen zum Bulldog-Oldtimer-Treffen. Foto: Inge von Wenczowski

Auch wenn der Ablauf in diesem Jahr etwas ungewohnt ist, blieb eines wie immer: Das Bulldog-Oldtimer-Treffen fand wie gewohnt ab Donnerstagvormittag auf dem Gelände des Edeka-Parkplatzes gleich gegenüber dem Festzelt statt. Da aber immer wieder dicke Wolken am Himmel hingen, trauten sich nicht ganz so viele Besitzer und Besitzerinnen der betagten Gefährte nach Pöttmes. 57 Anmeldungen konnten die Organisatoren aber bis kurz vor Mittag dennoch verzeichnen.

Ein Lanz dürfte der älteste Bulldog in Pöttmes sein

Manche Unerschrockenen machten sich trotzdem auf den Weg, um beim Treffen dabei zu sein. Einer davon ist Manuel Reich aus Gaulzhofen. Er dürfte mit seinem Lanz-Bulldog eines der ältesten Gefährte am Platz gehabt haben. Der Onkel seines Vaters hat das Fahrzeug 1950 erstanden – seither ist es im Besitz der Familie und wird gehegt und gepflegt.

Standesgemäß mit eigenem Traktor kam der dreijährige Theo mit seinem Opa zum Treffen. Ganz umweltfreundlich elektrisch betrieben. Interessiert sah sich der Traktor-Fan die ausgestellten, durchwegs gut erhaltenen Arbeitsgefährte an.

Der Lanz-Bulldog der Familie Reich aus Gaulzhofen dürfte mit Baujahr 1950 einer der ältesten gewesen sein. Foto: Inge von Wenczowski

Viel geboten ist auch an den nächsten Tagen auf dem Pöttmeser Volksfest. Ob aber der Festzug mit Standkonzert auf dem Marktplatz am Freitagabend wie geplant stattfinden kann, stand noch nicht fest. Der Wetterbericht machte wenig Hoffnung, dass alle Beteiligten ohne Regenguss beim Festplatz ankommen würden. Im Zelt spielen an diesem Abend die Trachtenrocker auf.

Beibehalten wird zudem der Kinder- und Seniorennachmittag am Samstag ab 14 Uhr. Dort locken familienfreundliche Preise sowie vergünstigte Preise im Vergnügungspark. Die Jagdhornbläser und die Kindergruppe des Trachtenvereins tragen zur Unterhaltung beim Seniorennachmittag im Festzelt bei.

Erste Wittelsbacher-Land-Königin wird am Samstag gewählt

Einer der Höhepunkte ist die Wahl zur ersten Wittelsbacher-Land-Königin am Samstagabend. Sieben junge Damen nehmen den Kampf um die Krone auf, das Publikum entscheidet. Durch den Abend führen Christian Vetter und das Model Marie Rauscher aus Thierhaupten. Für Stimmung im Zelt sorgt Manyana.

Ein politischer Frühschoppen mit CSU-Generalsekretär Martin Huber eröffnet um 11 Uhr den Sonntag. Die Musikkapelle Pöttmes umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Mit dem Baumsägewettbewerb der Vereine ab 18 Uhr klingt das Volksfest am Sonntagabend langsam aus.